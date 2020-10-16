Kimine milyonlar kimine peynir ekmek

Galatasaray’da A Takım’la antrenmana çıkan genç oyuncularla ilgili çok çarpıcı bir yorum yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 14:27
Kimine milyonlar kimine peynir ekmek
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Galatasaray’da geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa röportaj veren teknik direktör Fatih Terim alt yapı hocalarının maaşını açıklamıştı. Terim, Ozan Kabak’lar yetiştirilmesi istenen hocaların 2500 ila 4000 bin aralığında maaş aldıklarını belirtip bu durumu eleştirmişti. 

Kamuoyu Galatasaray’ın tecrübeli hocasının bu açıklamasının şoku yaşanmaya devam ederken, Vole yorumcusu Uğur Karakullukçu da Florya’da yaşanan başka bir çarpıcı duruma dikkat çekti. 

Karakullukçu şu an A Takım’da idmana çıkan genç oyuncular dahil, Florya’daki gençlere yemek olarak peynir ekmek verildiğini ve bu bilgiyi teyit ettiğini ifade etti. 


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