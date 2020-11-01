Kimliği, silahı, kelepçesi, biber gazı var: İstanbul'da polis üniformasıyla dolandırıcılık!
Sarıyer'de mahallede polis üniformasıyla gezen kişiden şüphelenen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin şahıs üzerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda sahte belge ve polis malzemesi ele geçirildi. Ayrıca Akın Y.'nin, Sevda Y.'yi kiraladığı aracı 80 bin liraya satarak dolandırdığı öğrenildi.
Sarıyer Kocataş Mahallesi Öztepe Sokak'ta bir kişinin polis üniformasıyla gezmesinden şüphelenen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, sokak içerisinden polis üniformasıyla gezen Akın Y. üzerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan üst aramasında Akın Y.'nin üzerinde, "1 adet sahte polis kimliği,1 adet silah kılıfı, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tabanca şarjörü,1 adet içi boş yedek şarjör, 1 adet metal polis rozeti, 1 adet kelepçe ve kelepçe kılıfı, 2 adet biber gazı kılıfı, 1 paket havalı tabancada kullanılan boncuk saçma" ele geçirildi. Akın Y.'nin arabasında yapılan incelemelerde ise, 1 adet havalı tüfek, 1 adet içi boş şarjör, 1 adet polis şapkası, 1 adet taktiksel silah kılıfı, 1 adet kelepçe kılıfı, 1 adet şarjör kılıfı, 1 adet jop takmak için kullanılan aparat, 2 adet polis pantolonu, 4 adet mavi renkli polis t-shirtü, 1 adet kışlık lacivert polis gömleği ele geçirildi.
Savcılık kararıyla Akın Y.'nin evinde yapılan aramalarda devlet kurumlarının adını kullanarak hazırladığı çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Ayrıca Akın Y.'nin kendisini polis olarak tanıttığı Sevda Y.'ye kullandığı kiralık aracı 80 bin liraya satarak dolandırıldığı öğrenildi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Akın Y., "Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel İşaret Ve Kimliklerin Usulsüz Kullanımı" suçlarından gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
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