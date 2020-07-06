Kimola’dan 75 dolarlık ücretsiz kullanım

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:53

















Kimola, Sosyal Araştırma Platformu Kimola Analytics’in kullanıcılarına 75 dolar hediye ediyor. Platform bünyesinde kullanılabilecek bu krediyle kullanıcılar, 1 ay boyunca belirleyeceği bir kitleyi takip edebileceği gibi, seçeceği kelimelerin yer aldığı web sitelerini ve sosyal medya paylaşımlarını görebilecek. Bu krediden hem mevcut hem de yeni üyeler faydalanabilecek.

Platform, sosyal medya içeriklerini toplayarak, hedef kitlenin yaşam tarzını belirleyerek ve trendleri takip ederek şirketlerin daha iyi pazarlama stratejileri geliştirmesini sağlıyor.

30 Haziran tarihinden itibaren geçerli olan krediden, daha önce hesap açmış olan kullanıcılar da faydalanabilecek. Yeni kullanıcılar ise Kimola Analytics ürününün internet sayfası üzerinden hesap açarak krediye sahip olabilecek. 75 dolarlık kredi ile kullanıcılar 1 ay boyunca bir konu hakkındaki sosyal mecra paylaşımlarını ücretsiz görüntüleyebilme, sadece gerçek insanlar tarafından yazılmış içerikleri filtreleyebilme ve konu hakkındaki popüler içeriklere hızlıca ulaşabilme gibi imkanlara sahip oluyor.

DİJİTAL VERİYLE ARAŞTIRIYOR

Sosyal dinleme, yaşam biçimi analizi ve trend analizi için kullanılan Sosyal Araştırma Platformu, tüketici araştırmalarının dijital veri ile yürütülmesini sağlıyor. Basit girdiler alarak herhangi bir konu ya da hedef tüketici grubu hakkında gerekli veriyi web siteleri ve sosyal medya mecralarından toplayarak analiz eden platform, Türkiye dışında ABD, İngiltere, Brezilya ve Kanada’da da hizmet veriyor.

Fiyatlama ve teknoloji alanlarındaki şeffaflık politikalarını vurgulayan Kimola’nın Kurucusu ve CEO’su Mustafa Savaş, “Tüketici araştırmaları endüstrisinin geleceğine önderlik etmek üzere teknolojiler geliştiriyor ve ulaştığımız noktayı herkesin canlı olarak deneyimleyebilmesini, ürünlerimizi kullanıcısı olarak bu değişime katkıda bulunabilmesini her şeyden çok önemsiyoruz” dedi.



