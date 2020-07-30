Kimsesiz ölüler

30 Temmuz 2020 Perşembe, 16:40

27Haziran 2020 günü, Van Gölü’nde bir tekne battı. Tekneden bir kişi yüzerek kurtuldu. Kurtulan Medeni Akbaş tekneyle ilgili bilgileri verdi. Sahil Güvenlik, Sualtı Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ile Jandarma iç güvenlik timlerinin araştırmasının ardından göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, günler sonrasında gölün 107 metre derinliğinde bulundu. 20 Temmuz 2020’de ise Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 60. Tekne gezisinde hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar var.

Arama ve kurtarma çalışmaları henüz sona ermiş değil.

AFGAN 2.5 MİLYON MÜLTECİ

Van Barosu’na, Afganistan, İran ve Pakistan’dan 9 aile kimlik tespiti için başvurdu. Yedi aile Pakistan’dan, bir aile İran, bir Afgan aile... Bu Van Gölü’ndeki sekiz aydaki ikinci kaza. Aralık ayında 100’e yakın düzensiz göçmenin bindiği tekne batmış, 7 mültecinin cesedine ulaşılmıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin rakamlarına göre Afganistan’dan göçen -dünya üzerinde kayıtlı olan- 2.5 milyon mülteci mevcut. Dünya Bankası’nın rakamlarına göre İran’ın 2019’daki göçmen sayısı 979 bin 435. Yine aynı verilere göre Pakistan’da göçenlerin sayısı 1,5 milyona yakın.

Medeni Akbaş, kazanın detaylarını şöyle anlatıyor: “Bitlis’e doğru gitmeye başladığımızda göl dalgalanmaya başladı. Bir ara motora baktım su attığını görerek korktum. Servet tekneyi döndürmeye çalıştığı esnada sağ taraftan vuran dalganın etkisiyle tekne yattı ve herkes altında kaldı.” Göçmenler Çarpanak Adası’ndan alınarak Bitlis Reşadiye’ye bırakılacaktı. Teknede “70-80” göçmen var. İfadeye göre, göçmenlerin 5-6’sı kadın, 1-2’si çocuk.

Suriye’den göçen Aylan Kurdi’nin cansız vücudu, Bodrum’da bir sahile vurmuş; fotoğrafı günlerce dünya gündeminden düşmemişti. O sahile yakın bir sitede evi olan arkadaşım, site komşusu bir teyzenin şöyle dediğini aktarmıştı: “Duydun mu başımıza geleni, bir bu eksikti.” Arkadaşım, “Yalnız bu olay sizin başınıza gelmedi, farkında mısınız?” diyecekti.

Günlük hayatımızda sorunlar kendi hayatımıza zerk etmediği sürece başkalarının sorunlarıdır ya, bir başkası bizim için çözer, biz tüm mekanizma dişlilerinin arasında işinde gücünde, çarşısında pazarında olan insanlarızdır ya...

SUYUN 107 METRE DİBİNDE

Bu haber düştüğünden beri düşünüyorum. Acaba Aylan Kurdi gibi orada ölenlerden bir resim her mecradan önümüze düşseydi, onlarca yıldır süren göçmenlik yolculuğunu o gün hatırlasaydık; belki hashtag’lerle gündem yaratmayı başarırdık.

Bu olayda, uçsuz bucaksız Van Gölü fotoğrafından başka bir tanık yok. Suyun 107 metre dibinde bir tekne enkazı ve ölüler var. Ölenlerin cesedi kimsesizler mezarlığında şimdi.

Bu olay bizim başımıza gelmedi ama birileri boğularak öldü.