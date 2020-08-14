Kimya Mühendisleri Odası’ndan kritik ‘deprem’ uyarısı

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:55

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası bir açıklama yayımlayarak, yaklaşan depreme karşı kritik uyarılarda bulundu. Açıklamada, 17 Ağustos Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçtiği belirtilirken, olası bir deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekildi. Açıklamada, büyük sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki kimyasal maddelerin envanteri çıkarılarak olası bir depremde bu kimyasalların ve bunlardan kaynaklanabilecek sorunların nasıl bertaraf edileceğinin belirlenmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, Marmara Bölgesi'nde meydana gelmesi de beklenen büyük İstanbul depremi konusunda ciddi bir önlem alınmadığı vurgulanırken, “Ülkemiz deprem riski açısından Dünyanın en riskli bölgelerinden biridir. Topraklarının yüzde 92'si deprem bölgeleri içerisindedir. Nüfusumuzun yüzde 95'i bu bölgelerde yaşamakta, büyük sanayi merkezlerimizin yüzde 98`i bu bölgelerde olup barajlarımızın yüzde 92`si de deprem bölgelerinde bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"RİSK YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANMALIDIR"

Kimya Mühendisleri Odası’nın açıklamasında şu uyarı ve talepler sıralandı:

- İmar Affı ile hiçbir mühendislik kuralına uymayan ve denetime tabi olmadan inşa edilmiş olan ve depremde kesin olarak göçebilecek olan yapılara her dönem getirilen aflara son verilmelidir.

- Adına yapı denetim sistemi denilen; gerçekte diplomaların ve belgelerin kiralanması üzerinden yürüyen, gerçekte mühendislik ve denetim hizmetlerinin düşük ücretler karşılığında sorumluluk altındaki işe müdahil olunmadan olunmuş gibi imzaların atıldığı, kağıt üzerinde işleyen bir sistemin acilen gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gereklidir.

- Yapı Denetim Sisteminde çalışan mühendislerin yaptıkları ve denetledikleri sorumlu oldukları işi gerçek anlamda denetleyeceği bir sistem kurulmalıdır. Kâğıt üzerinde kalan ve bir imza ile gerçekleşen gerçek anlamda denetimin sorunlu olduğu bu sistem yeniden sorgulanmalıdır.

- Büyük ölçüde meslektaşlarımızın istihdam edildiği Yapı Denetim Beton – Malzeme Laboratuarlarında denetim yapılarak birçok yerde fiili anlamda işin başında bulunmadan kâğıt üzerinde gerçekleşen bu mühendislik durumunun (!) düzeltilmesi sağlanmalıdır.

- Yapı Denetim sisteminde çalışabilmek için gerekli belge ÇŞB ile birlikte ilgili Meslek Odalarının temsil edildiği bir komisyonun yapacağı bir kurs ve sınav neticesinde verilmesini sağlayacak yasal düzenlemeye gidilmelidir.

- Her sektörle ilgili olarak, mülki ve yerel idare ile ilgili diğer kurum ve meslek odası temsilcilerinden oluşan kente ait risk yönetimi kurulları teşkil edilmelidir.

- Her kent ya da bölge için risk yönetimi planları hazırlanmalıdır.

- Sanayi tesisleri inşa edilirken ve ruhsatlandırılırken bu tesisler deprem ve yangın güvenlikleri açısından kontrol edilmelidir.

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan ‘İlgili Meslek Odalarının Temsilcisi` sorumluluğu gereğince yerel yönetimlerce kurulan ruhsatlandırma komisyonlarına her sektör için ilgili mühendis odası ve temsilcileri dahil edilmelidir.



