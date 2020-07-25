Kınalıada'da yangın!
İstanbul'da Kınalıada’da hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul'da Kınalıada’da hurdalık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Geçen günlerde de Heybeliada'da yangın çıkmıştı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Saat 14.00 sıralarında ormanlık alanın yakınındaki hurdalıkta çıkan yangına İtfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Söndürme çalışmasına helikopter de destek verdi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangını çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
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