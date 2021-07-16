KİPTAŞ’ın dar gelirliler için yaptığı konutlar kapışılmış

16 Temmuz 2021 Cuma, 02:00

Türkiye’de çok sayıda yurttaş yoksullukla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın yaptığı Çatalca Konutları’nı 2015 yılında AKP’li yöneticilerin, THY yetkililerinin, AKP’li belediye çalışanlarının ve AKP’ye yakın bazı vakıfların yöneticilerinin aldığı ortaya çıktı. O dönem çok sayıda talep olmasına karşın kura çekimi yapılmadığı ve dairelerin önceden belirlenen kişilere satıldığı belirtildi. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dairelerin dar gelirli yurttaşlar için yapıldığını belirterek “İki bin dairenin 100’er bin lira karşılığında AKP’li isimlere verildiği tespit edildi. Dar gelirli ihtiyaç sahibi insanlar için üretilen konutlar şeffaf olmayan bir süreçte şaibeli bir şekilde satılmış. Bu insanların belki de 10. dairesi” dedi.

İYİ Partili İbrahim Özkan, AKP yönetimindeki İBB döneminde KİPTAŞ tarafından yapılan Çatalca Konutları’nın kimlere satıldığını açıkladı. Özkan’ın verdiği bilgilere göre 2015 yılının Eylül ayı içerisinde 2 bin 138 adet konut doğrudan “hak satışı” şeklinde satışa sunuldu ve konutların tamamı bir saat gibi bir sürede satıldı. Önceden hazırlanmış listelere satışların gerçekleştirildiği belirtildi. O dönem talebin fazla olmasına karşın herhangi bir kura çekimi yapılmadığı ifade edildi. Dairelerin hak sahibi-daire eşleştirme kurası ise 13 Mayıs 2018 tarihinde Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda yapıldı. Daireler o dönem 20 bin TL peşin, 19 bin 750 TL 24 ay sonra ödenecek şekilde, kalan miktar da 100 bin TL banka kredisi planlamasıyla 139 bin 750 TL’ye satıldı. Ayrıca kredi yerine Kiptaş’a 24 ay taksit ödemesi seçeneği de sunuldu. Beş yıl da devir yasağı konuldu. Dairelerin teslimleri 2018 yılının temmuz ayında başladı. Projenin yüklenicileri ise Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat.

DAİRELER KAPIŞILDI

Özkan’ın paylaştığı listeye göre daire alanların bazıları şöyle:

Tartışmalı Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin ihaleyi alan Hezarfen şirketi sahibi ve AKP’ye yakın vakıflardan Okçular Vakfı eski genel müdürü Hüseyin Avni Önder.

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün.

AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan.

İçişleri Bakanlığı Daire Başkanı Suna Üstüner.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe’nin oğlu Canip Görkem Alatepe.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasar Suver’in kızı Bilge Betül Suver.

Güngören Belediyesi eski AKP’li meclis üyesi Bilal Ardıç.

Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin’in özel kalem müdürü Yusuf Kaya.

Beyoğlu Belediyesi Ar-Ge Müdürü Rukiye Canikli.

Eski TÜGVA Beyoğlu İlçe Temsilcisi Yunus Ramis Karaoğlu.

‘İKİ BİN DAİRE BÖYLE DAĞITILDI’

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Özkan, “Çatalca’da yapılan bu konutlar, sosyal incelemeden geçen, ihtiyaç sahibi, dar gelirli yurttaşlar için yapılmış. Ama ne yazık ki bu konutlar, sosyal yardıma ihtiyacı olmayan, belki gelirleri daraltılmış ama dar gelirli olmayan, AKP’ye yakın olan isimlere verilmiş. İki bin daire böyle dağıtılmış... Kapalı kapılar ardında birilerine verilen daireler. Şimdiki KİPTAŞ yönetimi bu konuda çok hassas. Bu tür işler kura çekimiyle, noter huzurunda, spor salonlarında herkesin katılımıyla yapılıyor. Vatandaş her şeye müdahale edebiliyor. İBB’nin elinde olan sosyal konutların, evleri depreme dayanıksız olan dar gelirli yurttaşlara verilmesiyle ilgili İBB Meclisi’nde AKP grubunun sürekli engellemeleri oldu. Bize sürekli bu evlerin kime verileceğinin listesini açıklayın dediler. Kendi dönemlerinde bu işlerin nasıl yapıldığını bildikleri için bu işlerin hâlâ öyle yapıldığını sanıyorlar. Şimdi bu konutlar gerçek hak sahiplerine, dar gelirlilere veriliyor. Çatalca’nın benzeri çok sayıda olay yaşanmış. Yurttaşlar hakları yendiği için çok tepkili” dedi. Ulaştığımız İBB yetkilileri ise olayı doğruladı.