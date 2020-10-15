Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:13

BBC Rusça servisinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Ceenbekov istifa mektubunda, "Sevgili yurttaşlarım! Benim için ülkede barış, ülkenin bütünlüğü, halkımızın birliği ve toplumun huzuru her şeyden önce gelir. Benim için hiçbir şey yurttaşlarımın hayatından daha değerli değildir. Makamıma tutunmuyorum. Kırgızistan tarihine kan döken ve kendi vatandaşlarına ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak geçmek istemiyorum. Bu nedenle de istifa kararımı açıklıyorum" ifadeleri yer aldı.

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