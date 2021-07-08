Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma

08 Temmuz 2021 Perşembe, 20:57

Kırgızistan ile Tacikistan arasında tartışmalı sınır olması nedeniyle iki ülke arasında ara ara yaşanan silahlı çatışmalara bir yenisi daha eklendi. Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan sınır muhafızlarının Batken bölgesinde yer alan Leylek ilçesinde Tacikistan sınırı boyunca atlarla hareket ettikleri sırada Tacikistan askerleri tarafından aniden silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

30 DAKİKA SÜRDÜ

Saldırının ardından iki ülkenin askerleri arasında silahlı çatışma meydana geldiğini bildiren Sınır Muhafız Hizmeti, çatışmada yaralılara ilişkin bilgilerin belirlenmesi üzerinde çalıştıklarını aktararak, çatışmanın yaşandığı sınır kesiminde Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafız yetkililerinin görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kırgızistan basının da yer alan haberlerde, yaklaşık 30 dakika sürdüğü kaydedilen çatışmada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

2 YARALI

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, bugün yerel saatle 14.55 sularında 4 Kırgızistan vatandaşının Tacikistan sınırını yasadışı geçtiği belirtildi. Kırgızistan vatandaşlarının sivil ve askeri kıyafetler giydiği ve yanlarında, "Kalaşnikof" olarak bilinen AK-47 tipi uzun namlulu piyade tüfeği silah bulundurduklarını aktaran Komite, ilk belirlemelerde Kırgızistan vatandaşlarının, Tacikistan topraklarından 9 atı kendi ülkesine götürmeye çalıştıklarını kaydetti. Açıklamada, Kırgızistan sınır muhafızlarının Tacikistan askerlerinin uyarısına rağmen ateş açtıkları, Tacikistan sınır muhafızlarının açılan ateşe karşılık vermesi sonucu 2 Kırgızistan sınır muhafızının yaralandığı dile getirildi.

ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMA YAŞANIYORDU

Kırgızistan'ın, Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülkenin vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar meydana geliyordu. Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili 29 Nisan’da anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasında çıkan taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü.

SINIRI KAPATMA KARARI ALINMIŞTI

Çatışmalarda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan tarafından ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi ise yaralanmıştı. İki ülke yetkilileri yaptıkları görüşmelerin sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmış, Kırgızistan 21 Mayıs’tan itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı. İki ülke sınırında tansiyon, 4 Haziran’da Tacikistan askerlerinin tartışmalı sınır kesiminde konteyner yerleştirmesiyle yeniden yükselmiş, gerginlik ise iki ülke Ulusal Güvenlik Komite Başkanları'nın imzaladığı protokol ile hafiflemişti.

