Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Caparov kazandı

11 Ocak 2021 Pazartesi, 11:12

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Nurjan Şaildabekova, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 79,18'ini alan Sadır Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı. Kırgızistan’da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Sadır Caparov, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Seçmenin kendisini yolsuzlukla mücadele etmesi için göreve getirdiğini kaydeden Caparov, "Eski iktidarların hatalarını yapmayacağız. Siyasi baskılardan uzak duracağız. Hukukun üstünlüğünü ihlal edenlere göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN 1-2 YILIN YETERLİ DEĞİL

Caparov, ülkedeki sorunları çözmek için 1-2 yılın yeterli olmadığını belirterek "Siyasi istikrarın sağlanması halinde Kırgızistan'ı ekonomik krizden 3-4 yılda çıkaracağım" diye konuştu.

Seçim yarışına giren cumhurbaşkanı adaylarına ve kendisi aleyhine karalama kampanyası yürütenlere karşı kin ve nefret duygusu içinde olmadığını ifade eden Caparov, amacının ülkesinin kalkındırmak, birlik ve beraberlik sağlamak olduğunun altını çizdi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile ilişkilerdeki beklentileriyle ilgili yöneltilen soruya Caparov, "Türkiye ile ilişkilerimizi bugünkünden daha güçlü kılmaya ve üst seviyelere taşımaya çaba sarf edeceğiz" yanıtını verdi.