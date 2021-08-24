Kırgızistan'dan IŞİD ve El Kaide'nin uyuyan hücreleriyle ilgili uyarı

24 Ağustos 2021 Salı, 14:17

Sputnik'e demeç veren Kazakbayev, IŞİD ve El Kaide'nin yanı sıra kendi ideolojisini yaymak isteyen diğer uluslararası terör örgütlerinin Orta Asya ülkelerinde uyuyan hücreleri bulunabileceğini, Taliban'ın bu tür hücrelerinin bulunmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kazakbayev, Taliban liderliğinin daha önce birçok kez yalnızca iç gündeme odaklandıklarını ve dış yayılma planları bulunmadığını açıkladığını anımsattı.

Kazakbayev, "Bildiğiniz gibi, Taliban liderliği daha önce Kabil de dahil Afganistan'daki tüm yabancı diplomatik misyonların ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinin dokunulmazlığını ve güvenliğini sağlama sözü verdi. Bu sözlerin yerine getirileceğini umuyoruz" dedi.