Kırıkkale’de dehşete düşüren olay: 15 bin lirasını gasp edip, nacakla öldürdüler
Kırıkkale’de çay ocağı işletmeciliği yapan bir kişiyi, 15 bin lirasını gasp edip nacakla öldürdükten sonra boş bir araziye gömen 3 şüphelinden 2’si tutuklandı.
İddiaya göre, Kırıkkale’de 2 gündür kayıp olarak aranan çay ocağı işletmecisi Halil Öztürk’ün (52), 15 bin lirası gasp edilip, nacakla öldürüldükten sonra Keskin ilçesine bağlı Gülkonak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı.
Polisin olaya ilişkin yaptığı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan M.Y., Y.Y. ve I.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Keskin Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. I.Y. ile Y.Y. ise Covid-19 testinden sonra Keskin T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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