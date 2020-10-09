Kırıkkale'de sahte içki can aldı: 7 yurttaş yaşamını yitirdi
Kırıkkale'de sahte içki nedeniyle 7kişi hayatını kaydetti. İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentte başlattığı sahte alkolle ilgili soruşturma sürüyor.
İZMİR’DE 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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