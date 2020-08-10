Kırıkkale'de toplu asker uğurlaması yasaklandı
Kırıkkale Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle kentte toplu asker uğurlamalarının yasaklandığını duyurdu.
Kırıkkale Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler, COVİD-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım" denildi.
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