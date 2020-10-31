Kırklareli'de koronavirüs kısıtlaması: Kamu personelinin izinleri iptal edildi

31 Ekim 2020 Cumartesi, 10:19

Kentte Covid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Kurul tarafından, kente girecek yurttaşların T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılması ve risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine karar verildi.

KAMU PERSONELİNİN İZİNLERİ İPTAL

Kurulda alınan bir başka karara göre risk saptanan kişiler ise idari para cezası uygulanarak Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) izole edilecek. Bu arada tüm kamu personelinin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Salgın etkilerinden korumak amacıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların kahvehane, çay bahçesi, kafeterya gibi mekanlara girişine izin verilmeyecek.

Esnek çalışma modelinin uygulandığı kurumlarda personelin amirlerinden habersiz şehir dışına çıkması yasaklanırken kurulda alınan diğer kararlar şöyle:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu sorgulaması yapılacak ve kişilerin T.C. kimlik numaralarını da ibraz etmeleri sağlanacak. Market ve süpermarketlerde çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem tesis edilecek.

Yurttaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi ve içki ruhsatı bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulaması zorunlu tutulacak. 5 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere, günlük olarak tüm çalışanlarına HES kodu sorgulaması yapmaları zorunlu tutulacak. Okul önlerinde velilerin toplanması engellenecek."