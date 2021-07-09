Kırkpınar Er Meydanı, sabah-akşam dezenfekte ediliyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, güreşçilerin ter döktüğü Er Meydanı 3 gün boyunca sabah ve akşam dezenfekte ediliyor.
Edirne'de, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından bu yıl 660’ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, güreşçilerin ter döktüğü Er Meydanı 3 gün boyunca sabah ve akşam dezenfekte ediliyor.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı’nda bu sabah minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlarken, İl Sağlık Müdürlüğü de bölgede tüm tedbirleri aldı. Er Meydanı’nın bulunduğu Sarayiçi’ne girişte, vatandaşların termal kameralarla ateşleri ölçülüp HES kodu sorgulamaları yapılırken, pehlivanlardan ise PCR testlerinin negatif olduğuna dair sonuç isteniyor.
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