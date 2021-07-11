Kırkpınar'ın güreş ağalığını Seyfettin Selim aldı
Kırkpınar'ın güreş ağalığını 1 milyon 22 bin lira bedelle mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini, mevcut ağa Seyfettin Selim 1 milyon 22 bin lira bedelle kazandı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı. Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye mevcut güreş ağası Seyfettin Selim katıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığın sadece para ile olmadığını yürek ve memleket sevdası olması gerektiğini Güreş Ağası Selim'de de bunların olduğunu belirterek, ihaleyi 661 bin liradan açtı.
Seyfettin Selim de 1 milyon 22 bin lira bedelle 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağalığını kazandı.
Bu sonuçla 13. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, peygamber sporu güreşlere ağalık yapmanın onurunu yaşadığını ifade etti.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Garipoğlu ailesinden tepki çeken paylaşım
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Yargıtay’dan emsal miras kararı
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- İzmir'de bir deprem daha
- Simide zam!
- Diyanet’in parası dosta
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem
- 16 yaşındaki gence 'Sedat Peker' gözaltısı
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi