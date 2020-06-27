Kırmızı kartta çifte standart isyanı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 08:46

Konyaspor hakeme kızgın. Karşılaşmanın 11’e 11 oynanması halinde farklı bir skora çıkabileceğini ifade eden teknik direktör Bülent Korkmaz, şöyle konuştu:

'Oyunun ilk 15 dakikası düşündüğümüz gibi gitti. Gol pozisyonu da bulduk ama maalesef kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Aynı pozisyonu Vida yaptı ama kartın rengi başkaydı. Bunun değerlendirmesini yorumculara bırakıyorum. Beşiktaş’a karşı 10 kişi kalıyorsanız, ikinci ve üçüncü golü bireysel hatadan yiyorsanız kazanma şansınız çok zor. Oyuncularımız 11’e 11 oynasaydı, daha farklı skor olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak zorundayız. Önümüzde Rize maçı var, ona odaklanmak zorundayız. Hazırlıklarımızı devam ettireceğiz.”

“KONYASPOR LİGDE KALACAK”

3 maçtır bir şansızlık yaşadıklarını dile getiren Bülent Korkmaz, “Son 3 maçta maalesef üst üste büyük şanssızlık yaşıyoruz. Gençlerbirliği karşısında kazanacağımız maçı kaybettik, Sivasspor maçında son dakikada galibiyet gitti. İnşallah son olur. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular çok karakterli oyuncular. Alacağımız bir galibiyetle her şey değişir. İnşallah önümüzdeki sezon da Süper Lig’de yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.