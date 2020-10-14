Kırmızı Oda dizisinde ayrılık

Kırmızı Oda oyuncularından Evrim Alasya, diziden ayrılıyor. Oyuncu Alasya, başka bir projede yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 17:24
Kırmızı Oda dizisinde ayrılık
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Oyuncu Evrim Alasya, TV 8'de ekranlara gelen dizisi Kırmızı Oda dizisinden ayrılma kararı aldı. Alasya, dizide 'Meliha' karakterini canlandırıyor.

Alasya’nın hayat verdiği Meliha karakterinin Kırmızı Oda’daki rolü biter bitmez Şahmeran dizisinde başrolde yer alacağı öğrenildi.

Evrim Alasya, Demet Akbağ, Yusuf Çim ve Bekir Aksoy’un kadrosunda yer alacağı konuşulan dizinin senaristliğini Erkan Birgören yönetmenliğini ise Gökçen Usta yapacak.


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