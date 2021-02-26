'Kırmızı Oda' Güney Kore'de yayımlanacak
Başrolde Binnur Kaya'nın yer aldığı "Kırmızı Oda" dünyaya açılıyor. Dizi, İsveç’ten sonra Güney Kore kanallarından biri olan Kuki TV’de izleyici ile buluşacak.
Gerçek hayat hikayelerinden esinlenen "Kırmızı Oda" dizisi, İsveç'ten sonra Güney Kore'de de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryo yazarlığını ise Banu Kiremitçi Bzokurt üstleniyor.
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilen ve cuma akşamları ekranlarda olan TV8 dizisi, artık Güney Kore kanalı Kuki TV’de de izleyici ile buluşacak.
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