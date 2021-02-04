'Kırmızı Oda' İsveç'te yayımlanacak

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:35

Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Madalyonun İçi" kitabında yer alan yaşanmış öykülerden esinlenen "Kırmızı Oda", yurt dışında izleyiciyle buluşacak.

Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizi mart ayı sonunda İsveç'in SVT kanalında yayımlanacak.

Orijinal sesi ile Türkçe olarak ekranlarda olacak diziyi izleyiciler alt yazı seçeneği ile izleyebilecek.

Gerçek hikâyelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan olan 'Kırmızı Oda'da başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandırıyor.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği dizide psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları anlatılıyor.