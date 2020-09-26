Kırmızı Oda’da ayrılık
Yayınlandığı günden beri adından sıklıkla söz ettiren ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda’ya iki oyuncu veda ederken Kırmızı Oda 5. yeni bölümünde sürpriz oyuncular yer aldı. Yeni bölümde ünlü oyuncu Emre Kınay ve Hakan Meriçlilerin yer alacak
Geçtiğimiz ay yayınlanmaya başlayan ve adından sıklıkla söz ettiren Kırmızı Oda’nın 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Gerçek hikayelerin anlatıldığı dizinin fragmanına göre yeni bölümde Emre Kınay ve Hakan Meriçliler yer alırken diziden Salih Bademci ve Hande Doğandemir ayrılacak.
SALİH BADEMCİ VE HANDE DOĞANDEMİR'İN VEDA PAYLAŞIMLARI
Kırmızı Oda'da başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Salih Bademci ve Hande Doğandemir, 4. bölümde diziye veda etti. Ünlü oyuncular Instagram hesaplarından Kırmızı Oda'ya veda paylaşımlarını şöyle yaptı.
KIRMIZI ODA 4. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda 4.bölümünde Mehmet’le evlerini ayıran Nesrin yeni hayatına alışmaya çalışırken, Mehmet de yavaş yavaş gerçekleri görmeye başlıyor. Alya nihayet Doktor Hanım’a ailesini ve çocukluğunu anlatmayı kabul ederken, Meliha Doktor Hanım’a ablasını kaybettikten sonra kardeşleriyle birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Doktor Deniz ise konuşmayı bırakan beş yaşındaki Leyla’nın sırrını çözüyor.
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