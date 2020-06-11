Kırpınar koronavirüs dinlemiyor

11 Haziran 2020 Perşembe, 09:06

Koronavirüs sürecinde evde antrenman yaparak bireysel performanslarını koruyan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile ikizi Turan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlık için ilk kez kispet bağlayıp, çayıra çıkarak takım arkadaşlarıyla yağlı güreş yaptı. Pandemi sürecinde güreşi çok özlediğini vurgulayan İsmail Balaban, "Gerekli tedbirlerin alınıp, kontrollerin ardından sahaya çıkıp güreşlerin yapılmasını istiyoruz. Futbol yapılıyorsa güreş de yapılmalı" dedi.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır evlerinde bireysel antrenmanlar yaparak performansını korumaya çalışan pehlivanlar, yağlı güreş sezonu hazırlıkları için kispet bağladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlanan Antalyalı başpehlivan İsmail Balaban, ikizi Turan Balaban ve beraberindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü'nün 20 pehlivanı, Elmalı'da çayıra çıktı. Yuva Mahallesi’ndeki çayırda, güreş sezonu hazırlıkları kapsamında ilk defa yağlı antrenman yapan başpehlivanlara cazgır Emin Ger, manileriyle moral verdi.

