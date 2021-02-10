Kırşehir Belediyesi'nin Güneş Enerji Santralı faaliyete geçti

10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Kırşehir Belediyesi’nin yüksek enerji maliyetlerini azaltmak için başlatılan Güneş Enerji Santralı (GES) faaliyete geçti.

Belediyenin geçen dönemden kalan borcunu da kapatan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Söz verdiğimiz gibi kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz’’ dedi.

Başkan Ekicioğlu’nun göreve geldikten sonra ilk icraatlarından biri güneş enerjisi projesi hazırlatmak oldu. Aylık 6 megawatlık elektrik kullanımı olan ve MEDAŞ’a önceki dönemden 2 milyon TL borcu olan belediyenin söz konusu borcunu kapatan Ekicioğlu, enerji ihtiyacını yaklaşık 4’te 1 oranda düşürecek GES projesi için düğmeye basmıştı.

Belediyenin özkaynakları ile 20 dönüm alana kurulan ve 5 milyon 300 bin TL’ye mal olan güneş enerji santralı projesi tamamlandı ve faaliyete geçti.

Saatte 1 milyon 379 bin 438 kilovatt elektrik üretecek güneş enerji santralı ile ilgili açıklamada bulunan Ekicioğlu , “Söz verdiğimiz gibi, yapımı tamamlanan Güneş Enerjisi Santralı projemizle kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Çevreye duyarlı Güneş Enerjisi Santralı projelerimiz önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Üreten bir Kırşehir’i hep birlikte inşa ediyoruz’’ dedi.