Kırşehir’de CHP’nin sunduğu eski başkanın projesine AKP’liler ‘hayır’ dedi
Kırşehir’de CHP’li Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AKP’li eski başkanın trafik ışıklarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili projesine onay istedi. Oylamada CHP ve İYİ Parti grubu ile 2 MHP’li üye kabul oyu kullanırken, AKP’li meclis üyeleri ret oyu verdi.
Kırşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyeleri, eski AKP’li Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin projesi için yetki isteyen CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun talebine ret oyu kullandı. Kırşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun Sinop programı nedeniyle bulunmadığı toplantıya Belediye Meclis üyesi Yeter Yiğit başkanlık etti. Meclis’te eski AKP’li Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin son projelerinden olan Elektrik Deneme Sistemi’yle (EDS) ile ilgili proje gündeme geldi.
Türk Telekom’a 30 milyon TL’ye yaptırılan EDS sistemi ile birlikte şehir içinde bulunan trafik ışıklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. Araç park yerlerine çekilen araçlara belirli süreler dahilinde Emniyet Müdürlüğü tarafından park cezası kesilecek ve cezaların önce yüzde 30’luk kısmı, yatırım maliyetine ulaştıktan sonra ise yüzde 15’lik kısmı Kırşehir Belediyesi’ne ödenecek.
‘VAHİM BİR TABLO’
Yapılan oylamaya CHP ve İYİ Parti grubu ile birlikte 2 MHP’li üye onay verirken, AKP grubu eski başkanlarının projesini reddetti. Eski dönemde CHP’li meclis üyesi olan CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç konuya ilişkin, “Kendi dönemimizde bu teklif bize gelince, biz de ‘evet’ demiştik. Meclis’te yaşanan durum gerçekten bizleri de şaşırttı.
AKP’li belediye başkanının getirdiği projeye biz ‘evet’ verirken sırf belediye CHP’li diye aynı projeye AKP’li meclis üyelerinin ‘hayır’ demesi bana göre vahim bir tablo. Bunun izahı mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.
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