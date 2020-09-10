Kırşehir'de IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 şüpheli yakalandı.
Kırşehir'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin Kırşehir'de yaşadıkları adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu 11 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sonrası adliyeye sev edildi.
Zanlılardan H.B.İ.A, H.A.N.N, H.A.N.N. ve I.M.A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılıktan serbest bırakıldı.
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