Kış uykusuna yatan bir hayvan uyandırılabilir mi?

07 Aralık 2020 Pazartesi, 01:00

Kış uykusu onların nispeten aç geçirecekleri zamanda hayatta kalmalarını sağlıyor.

Teorik olarak kış uykusuna yatmış bir hayvanı, vücut ısısını arttırmayı başararak uyandırmak mümkün.

Ancak uyanma hızı, vücut ısısının ne oranda düşmüş olduğuna ve dolayısıyla normal vücut ısısına ulaşana dek geçecek olan zamana bağlı.

Örneğin ayılar kış uykusuna yattıklarında vücut ısıları çok az bir düşüş gösteriyor. Bu nedenle uyanmaları da kısa sürüyor.

Fakat küçük kemirgenlerin vücut ısıları 2 dereceye kadar düşebiliyor ve bu da uyanmalarını zorlaştırıyor.

Doğal olmayan etkenlerle kış uykusundan uyanmak zorunda kalan hayvanlarda bazı fizyolojik bozuklukların oluştuğu da saptandı.

Bu nedenle her ne kadar mümkün olsa da, aslında kış uykusuna yatmış bir canlıyı rahatsız etmemeye kesinlikle özen göstermek gerekiyor.

