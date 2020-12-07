Kış uykusuna yatan bir hayvan uyandırılabilir mi?
Kış uykusundaki bir canlının vücut ısısı ve metabolizma hızı son derece düşmüş oluyor. Aslında bazı memeli hayvanların kış uykusuna yatma sebebi de, yılın bu zamanında beslenebilecek kadar av bulamıyor olmaları. Peki, kış uykusuna yatan bir hayvan uyandırılabilir mi?
Kış uykusu onların nispeten aç geçirecekleri zamanda hayatta kalmalarını sağlıyor.
Teorik olarak kış uykusuna yatmış bir hayvanı, vücut ısısını arttırmayı başararak uyandırmak mümkün.
Ancak uyanma hızı, vücut ısısının ne oranda düşmüş olduğuna ve dolayısıyla normal vücut ısısına ulaşana dek geçecek olan zamana bağlı.
Örneğin ayılar kış uykusuna yattıklarında vücut ısıları çok az bir düşüş gösteriyor. Bu nedenle uyanmaları da kısa sürüyor.
Fakat küçük kemirgenlerin vücut ısıları 2 dereceye kadar düşebiliyor ve bu da uyanmalarını zorlaştırıyor.
Doğal olmayan etkenlerle kış uykusundan uyanmak zorunda kalan hayvanlarda bazı fizyolojik bozuklukların oluştuğu da saptandı.
Bu nedenle her ne kadar mümkün olsa
da, aslında kış uykusuna yatmış bir canlıyı
rahatsız etmemeye kesinlikle özen göstermek
gerekiyor.
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