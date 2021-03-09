Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?
Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının uzatılmasının ardından vatandaşlar kısa çalışma ödeneği konusunda gelişmeleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini açıklamıştı.
Kısa çalışma ödeneği konusunda yeni bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatılırken, kısa çalışma ödeneği konusunda bir karar yayımlanmadı.
Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneği konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği için mart sonunu işaret etmiş ve ödeneğin sona ereceğini ifade etmişti.
Buna göre salgın döneminde vatandaşların ekonomik anlamda mağdur olmamaları için sağlanan ödeneklerden biri de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Pandemi döneminde yeniden normalleşme adımları atılmaya başlarken, bu ödenek için son tarih ise 31 Mart 2021 oldu.
Video Haberler
- Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı
- Skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar!
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
En Çok Okunan Haberler
- 'Yeliz' lakaplı Ahmet Hamdi Çamlı'dan tepki çeken tweet
- Rasim Öztekin yaşamını yitirdi
- 8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
- İttifak bozuluyor mu?
- İşten çıkarma yasağı hakkında yeni karar
- Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı
- Levent Gültekin saldırıya uğradığını duyurdu
- “En önemli iki isimden biri Emre”
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!