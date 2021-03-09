Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

09 Mart 2021 Salı, 16:42

Kısa çalışma ödeneği konusunda yeni bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatılırken, kısa çalışma ödeneği konusunda bir karar yayımlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneği konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği için mart sonunu işaret etmiş ve ödeneğin sona ereceğini ifade etmişti.

Buna göre salgın döneminde vatandaşların ekonomik anlamda mağdur olmamaları için sağlanan ödeneklerden biri de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Pandemi döneminde yeniden normalleşme adımları atılmaya başlarken, bu ödenek için son tarih ise 31 Mart 2021 oldu.