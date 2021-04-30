Kısa çalışma ödeneğine yeni başvuru olacak mı, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler…

30 Nisan 2021 Cuma, 13:03

Pandemi sürecinde adını en sık duyduğumuz uygulama olan Kısa Çalışma Ödeneği bir kez daha uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği geçtiğimiz yılın sonunda son kez 3 aylığına uzatılmış ve son tarih 31 Mart 2021 olarak belirlenmişti. 31 Martta uygulamanın son bulmasının ardından birçok sektör pandeminin gidişatı ve kısıtlamalar nedeniyle Kısa Çalışma Ödeneğinin tekrar uzatılmasını talep etti. Bu çağrıya karşılık, geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yanıt geldi. Kısa Çalışma Ödeneği nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının yüzde 60'ıdır.

YENİ BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ, BAŞVURULARDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları en son 31 Ocak 2021 tarihinde yapılabilmişti. Bu tarihten sonra herhangi bir yeni başvuru söz konusu değil. Bu uzatmadan da sadece önceden başvuru yapmış olanlar faydalanabilecek, yeni bir başvuru kabul edilmeyecek. Mart ayında Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanan firmalar için uygulama, İŞKUR tarafından otomatik olarak işleme konacak. Daha önce Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanıp mart ayında bu desteği almayan firmaların ise İŞKUR’a bildirim yapmaları gerekecek.

Bunun yanı sıra daha önceden Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmış çalışan listesi de değişebiliyor. Firmalar yine “oran exceli”ni doldurup İŞKUR’a mail atabilecekler. Daha önce Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanmayan personeller yeni listede yer alamayacaklar.

ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Bu uzatmayla birlikte ödemelerin ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı fakat bundan önceki dönemlerde ödemeler her ayın beşinde doğrudan çalışanların hesaplarına yatıyordu. İŞKUR’da IBAN bilgisi bulunmayan çalışanlar ise PTT Bank aracılığı ile ödemelerini alabiliyorlardı. Eğer bu konuda bir değişiklik yapılmazsa önümüzdeki üç ayda da her ayın beşinde ödemeler yapılacak.