'Kısa çalışma ödeneği yeniden başlatılsın' çağrısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor" dedi.
Pandemi ile mücadelede çalışanların ve işverenlerin ekonomik kayıplarının azaltılması için yürürlüğe giren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) sonlandırıldı. Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu'nun yatırdığı KÇÖ, işsizlikteki artışı frenleyen en büyük desteklerden biri olarak görülüyordu. 31 Mart 2021 tarihinde sona eren KÇÖ’nün uzatılmayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen haftalarda bir açıklama da yapmıştı.
Çalışanların ve işverenlerin yoğun taleplerine rağmen bitirilen uygulamanın geri döndürülmesi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya (twitter) hesabından yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.
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