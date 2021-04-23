Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kısa çalışma ödeneği 3 ay süreyle uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin 3 ay süreyle uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
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