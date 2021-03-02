Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.
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