‘Kısa İspanya Tarihi’

Say Yayınları tarafından Yavuz Alogan’ın çevirisiyle okurlarla buluşturulan, Jeremy Black’in Kısa İspanya Tarihi; Avrupa ve Du¨nya tarihini şekillendiren olayların başlıca aktörleri arasında yer alan İspanyollar ve İspanya tarihini en önemli kırılma noktaları ve dünya tarihinin seyrini değiştiren eylemleriyle ortaya koyuyor.

Cumhuriyet Kitap Eki
18 Haziran 2021 Cuma, 00:04
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İspanya, en eski Avrupa uygarlığı olarak bilinen Keltlerin yurtlarından biridir. Roma’yı su¨per gu¨ç haline getiren ve Kartaca’yı tarihe gömen Pön Savaşlarının muharebe meydanlarından biridir.

Dünya tarihindeki önemli kırılmalardan Hıristiyanlar ile Mu¨slu¨manlar arasındaki din savaşlarının belki de en önemli sahnesidir. Amerika’daki Avrupa kolonizasyonunun çıkış noktası, Amerika yerlilerinin el konulan servetlerinin Avrupa’ya giriş noktasıdır.

Katolikliğin ve kan döku¨cu¨ Engizisyon’un kalelerinden biridir. Aydınlanma ve modernite ile Orta Çağ’dan beslenen muhafazakârlığın en uzun su¨re ve en şiddetli şekilde çatıştığı mekândır.

Altamira’daki 36 bin yıllık duvar resimleri; Elhamra Sarayı ve Kordoba Camisi gibi mimarlık harikaları; Francisco Goya ile El Greco’nun, Salvador Dali ile Pablo Picasso’nun olağanu¨stu¨ tabloları hep bu zengin tarihsel akışın geride bıraktığı izlerden sadece birkaçıdır.

Say Yayınları tarafından Yavuz Alogan’ın çevirisiyle okurlarla buluşturulan, Jeremy Black’in Kısa İspanya Tarihi; Avrupa ve Du¨nya tarihini şekillendiren olayların başlıca aktörleri arasında yer alan İspanyollar ve İspanya tarihini en önemli kırılma noktaları ve dünya tarihinin seyrini değiştiren eylemleriyle ortaya koyuyor.


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