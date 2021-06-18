18 Haziran 2021 Cuma, 00:04

İspanya, en eski Avrupa uygarlığı olarak bilinen Keltlerin yurtlarından biridir. Roma’yı su¨per gu¨ç haline getiren ve Kartaca’yı tarihe gömen Pön Savaşlarının muharebe meydanlarından biridir.

Dünya tarihindeki önemli kırılmalardan Hıristiyanlar ile Mu¨slu¨manlar arasındaki din savaşlarının belki de en önemli sahnesidir. Amerika’daki Avrupa kolonizasyonunun çıkış noktası, Amerika yerlilerinin el konulan servetlerinin Avrupa’ya giriş noktasıdır.

Katolikliğin ve kan döku¨cu¨ Engizisyon’un kalelerinden biridir. Aydınlanma ve modernite ile Orta Çağ’dan beslenen muhafazakârlığın en uzun su¨re ve en şiddetli şekilde çatıştığı mekândır.

Altamira’daki 36 bin yıllık duvar resimleri; Elhamra Sarayı ve Kordoba Camisi gibi mimarlık harikaları; Francisco Goya ile El Greco’nun, Salvador Dali ile Pablo Picasso’nun olağanu¨stu¨ tabloları hep bu zengin tarihsel akışın geride bıraktığı izlerden sadece birkaçıdır.

Say Yayınları tarafından Yavuz Alogan’ın çevirisiyle okurlarla buluşturulan, Jeremy Black’in Kısa İspanya Tarihi; Avrupa ve Du¨nya tarihini şekillendiren olayların başlıca aktörleri arasında yer alan İspanyollar ve İspanya tarihini en önemli kırılma noktaları ve dünya tarihinin seyrini değiştiren eylemleriyle ortaya koyuyor.