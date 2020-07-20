Kısa vadeli dış borç Merkez'le arttı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:14

Merkez Bankası verilerine göre mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,1 azalışla 123.5 milyar dolar oldu. Nisan ayında 115.2 milyar dolar olan kısa vadeli dış borç stoku ise mayısta 8.3 milyar dolar artış göstermiş. Verilere göre Merkez Bankası’nın 1 ayda kısa vadeli dış borç stokunda artış 10 milyar dolar. Bu 10 milyar dolar Katar ile swap anlaşmasından kaynaklanıyor.

Merkez Bankası’nın yarattığı 10 milyar dolarlık artışın etkisini ise özel sektörün kısa vadeli dış borç stoklarında yaşanan azalma hafifletti. Verilere göre bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,1 azalarak 55 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,8 azalarak 49.1 milyar dolara geriledi. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 5,8 azaldı ve 7.3 milyar dolara indi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 14,7 azalarak 43.2 milyar dolar oldu. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artarak 25.7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 13,0 azalarak 78.4 milyar dolara geriledi.