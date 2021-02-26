Kışanak ve Tuncel'in yargılanmalarına devam edildi
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nce haklarındaki mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılanmasına devam edildi.
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kışanak, SEGBİS ile katılırken, Tuncel ise rahatsızlığını bildirerek duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, çalışanların maaşlarından 20’şer lira kesilerek Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği’ne aktarıldığını ifade ederek, derneğin PKK/KCK iltisakı nedeniyle kapatıldığını kaydetti. Kışanak, dosyanın eline yeni ulaştığını ve bu dosyaya ilişkin savunma yapmayacağını ifade ederek “Burada siyasi bir operasyon var” dedi. Duruşma ertelendi.
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