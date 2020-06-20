Kısıtlama bitti: Taksim Meydanı’na akın ettiler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için 81 ilde sabah saat 09.00'da başlayan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.

iha
20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:15
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İçişleri Bakanlığı, bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bugün uygulanan kısıtlamanın saat 15.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.



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