Kısıtlama bitti: Taksim Meydanı’na akın ettiler

20 Haziran 2020 Cumartesi, 16:15

İçişleri Bakanlığı, bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

Bugün uygulanan kısıtlamanın saat 15.00 itibariyle bitmesinin ardından vatandaşlar Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi’ne akın etti.



