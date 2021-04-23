Kısıtlamalara karşı Yalova'da gerçekleştirilen turnuvada yüzlerce pozitif vaka görüldü

23 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Salgına karşın Yalova’da yapılan Türkiye Karate Şampiyonası’nın ardından Federasyon Başkanı Esat Delihasan Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

29 Mart - 1 Nisan arasında Yalova’da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası kupa töreninde konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, “İptali için defalarca başvuru yapıldı. Çok şükür hiçbir problem yaşamadan tamamladık. Organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” demişti.

Antalya’da 1500 sporcunun katıldığı Kickboks Şampiyonası’ndan sonra da yüzlerce katılımcı pozitif çıktı. Türkiye Kickboks Federasyonu, 8-11 Nisan’da Antalya’daki bir otelde Türkiye Kick Boks Avrupa Kupası yaptı. 15 ülkeden 388 kulüp, 1500 sporcu ve 300'ün üzerinde antrenörün katıldığı organizasyonda konuşan Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker, pandemi nedeniyle iptal edilen etkinlikleri anımsatarak, “Türkiye Kickboks Avrupa Kupası, pan demi nedeniyle uzun süredir yapılan ilk WAKO etkinliğidir” dedi. Turnuvanın ardından federasyon yöneticileri ve yüzlerce sporcu Covid-19 oldu. Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ise yine Antalya’daki aynı otelde 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirdi.

Öte yandan Türkiye Muaythai Federasyonu da 23-29 Mayıs’ta Aydın’da yapılacak Gençler Şampiyonası için kayıt topluyor.

‘NEDEN AYNI OTEL?’

Avrupa ülkelerinde ertelenen turnuvaların “milli takım seçmesi” adı altında Türkiye’de yapılmaya devam edildiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “ölümüne turnuva” skandalını Meclis’e taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Emir, “Elde edilen gelir halk sağlığından önemli mi?” dedi. Avrupa ülkelerinde ertelenmesine karşın Türkiye’de turnuvaların devam etmesini eleştiren Emir, Bakan Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti: “Şampiyonalardan elde edilen gelir, sporcuların ve halkın sağlığından önemli mi? Turnuvaların birçoğu aynı otelde yapılıyor. Federasyon yöneticileri ile otel sahipleri arasında akrabalık ya da ticari bir bağ bulunuyor mu? Antalya ve Yalova’daki turnuvaların ardından kaç sporcu ve federasyon görevlisi Covid-19’a yakalandı?”