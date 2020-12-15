Kısıtlamaların ardından İstanbul'un koronavirüs haritası ne durumda?

15 Aralık 2020 Salı, 18:45

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında yer alan İstanbul haritalarına yansıdı. Kısıtlamaların etkisi salgının yoğun yaşandığı ilçelerde bile yeşil bölgelerde artış olduğunu gösteriyor. Özellikle Kadıköy, Fatih, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerde yeşil alanlarda artış daha net görünüyor. Bağcılar, Esenler, Esenyurt gibi çalışan nüfusun daha yoğun olduğu ilçelerdeki düzelme ise çok daha sınırlı kalmış görünüyor. Bu durum akıllara sağlık ve emek örgütleri tarafından yapılan 'tam kapanma' çağrılarının yaşama geçirilmesi durumunda nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı sorusunu getiriyor.

10 gün içinde İstanbul'da bazı ilçelerde yaşanan değişim ise şöyle:

BAĞCILAR

BEŞİKTAŞ

ESENLER

KADIKÖY

PENDİK











