Kısıtlamasız cumartesi günü Cumhuriyet Cumartesi sizlerle

11 Haziran 2021 Cuma, 16:28

Ex Aşkım'ın Gül'ü, Selen Seyven Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: "Aşklar giderek imkansızlaşıyor. Kimse yeni serüvenlere atılmak istemiyor."

Taylan Kümeli, beslenmenin doğrularını anlatıyor, şehir efsanelerine kulak asmayın diyor.

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