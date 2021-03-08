Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, darbedildi. Çevredeki yurttaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarılan bekçiler, aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

DHA
08 Mart 2021 Pazartesi, 23:37
Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti
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Düzce’de saat 22.00 sıralarında bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı. Darbedilen bekçileri gören çevredeki yurttaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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