Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktı, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde karşılaştığı husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı.

İHA
23 Kasım 2020 Pazartesi, 08:51
Kısıtlamaya uymayıp sokağa çıktı, husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2556 sokak üzerinde meydana geldi.

Hasan M., ve husumetlisi E.C.A. sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde mahalle içerisinde birbirleriyle karşılaştı. Bunun üzerine E.C.A. husumetli olduğu Hasan M.’yi pompalı tüfekle ayağından vurarak kaçtı. Hasan M. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan M.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren E.C.A’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.



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