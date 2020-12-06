Kişiye özel katliam: ABD’li iş insanına Tunceli'de dağkeçisi avı için izin verildi
Tunceli’de daha önce de avcılığın yasaklanması için imza kampanyası düzenlenmiş, 2019 yılında da dağkeçilerinin gerek yasal gerekse yasadışı avlanmasına artan tepkiler üzerine dönemin valisi Tuncay Sonel imzasıyla ildeki tüm avcılık faaliyetlerini yasaklayan bir karar alınmıştı.
Tunceli’de Alevi toplumu için kutsal atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağkeçilerinin avlanması için Amerikalı bir iş insanına izin verildi. Bölge halkı, ava karşı köyde nöbet tutacağını açıklarken Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, “Zalimler yeter artık. Sabrımızın taşmak üzere olduğunun bilinmesini istiyoruz. Biz Dersim’in tamamen avcılığa kapalı bir alan haline getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de 17 dağkeçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu kez de ABD’li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose’a dağkeçisi avlamak için izin verdi.
NÖBET TUTULACAK
Antalya merkezli Caprinae Travel isimli firmanın başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan izin belgesinde söz konusu kişiye Salördek bölgesinde 1 dağkeçisi vurma izni verildi. 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan av için bölge halkı tepki gösterdi. Köylüler ise köy girişinde avın yapılmaması için nöbet tutacaklarını dile getirdi.
SABRIMIZ TAŞMAK ÜZERE
Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, av izni ile ilgili “Ağaçları, bitkileri, kurtları, kuşları, solucanları ve de insanları topraktan uzaklaştıran ve uzaklaştıramadıklarını avlayan zalimler yeter artık... Yabandaki canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Dersim’de dağkeçileri kutsal kabul edilir. Gerek dağkeçilerinin Alevi inancındaki yeriyle gerek bütün Anadolu ve Mezopotamya kültüründeki önemiyle ve gerekse de bölgedeki biyolojik zenginlikleriyle Dersim, korunması gereken tarihi, kültürel ve doğal havzadır” dedi.
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