‘Kişiye özel katliam’ izni iptal
Tunceli’de Alevi toplumu için kutsal atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağkeçilerinin avlanması için Amerikalı bir iş insanına izin verilmesi büyük tepki çekti. CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile yaptığı görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiğini ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini aldığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de 17 dağkeçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. Gazetemizin duyurduğu haberin ardından 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Bu haberimizin ardından dün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün bu kez de ABD’li iş insanı Bradley Garrett Van Hoose’a dağkeçisi avlamak için izin verdiğini duyurduk.
Antalya merkezli Caprinae Travel isimli firmanın başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan izin belgesinde söz konusu kişiye Salördek bölgesinde 1 dağkeçisi vurma izni verildi. 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan av izni kamuoyunun büyük tepkisini çekti.
Köylüler köy girişinde avın yapılmaması için nöbet tutacaklarını dile getirirken, yurttaşlar da sosyal medya hesaplarından #DağKaçilerineDokunma başlığıyla paylaşımlar yaptı. Akşam saatlerinde ise CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile yaptığı görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiğini ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini aldığını söyledi.
Şaroğlu paylaşımında, “Tunceli’deki ‘Kişiye özel katliam’ iptal edildi! Son günlerde basında yer alan, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ABD’li bir iş insanına 1 adet dağ keçisi vurma izni verildiği yönündeki haberler üzerine Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan ile yaptığım görüşme neticesinde söz konusu izin belgesinin iptal edildiği ve avlanmanın yapılmayacağı bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarım” ifadelerini kullandı.
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