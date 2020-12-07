Kıskaç!
1969 ile 1990 arasında, yani Soğuk Savaş'ın en gergin döneminde, MI5 karşı casusluk operasyonlarında bilfiil çalışmış Stella Rimington’ın Çifte Kıskaç’ı bugünün karmaşık dünya siyasetini anlamak isteyenlere de ışık tutuyor.
Putin'in kendisine muhalif Rusları, dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsun, "susturma" konusundaki kararlılığı, ülke sınırları içinde casusluk operasyonlarına müsamaha göstermeyen İngiltere'yi harekete geçirir. Böylece İngiltere ve Rusya Soğuk Savaş döneminden sonra yeniden karşı karşıya gelir.
İngiliz gizli istihbarat teşkilatı MI5'ın karşı casusluk biriminde görevli Liz Carlyle, katledilen sevgilisinin acısını yaşayamadan kendisini ansızın sahada, acımasız ve kuralsız bir oyunun ortasında bulur.
1969 ile 1990 arasında, yani Soğuk Savaş'ın en gergin döneminde, MI5 karşı casusluk operasyonlarında bilfiil çalışmış Stella Rimington’ın Çifte Kıskaç’ı bugünün karmaşık dünya siyasetini anlamak isteyenlere de ışık tutuyor.
Çifte Kıskaç / Stella Rimington / Çeviren: Mehmet Gürsel / Yapı Kredi Yayınları / 360 s.
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