Kışlık hazırlıkları başlasın! İşte son teknoloji derin dondurucular

08 Ağustos 2021 Pazar, 10:34

Son yıllarda derin donduruculara ilgi arttı. Sadece et değil, meyve ve sebze saklamak için de ideal. Derin dondurucular temel olarak dikey tip çekmeceli ve yatay tip veya sandık olarak ikiye ayrılıyorlar. Tüketicilerin gözdesi ise çekmeceli ve geniş modeller. Derin dondurucu alırken çekmece sayısı, ürün hacmi ve soğutma tipine dikkat etmek gerekiyor. Piyasadaki son teknoloji derin dondurucuları derledik.

Grundig

Grundig GFNE 7100 No-Frost 7 çekmecli dondurucunun günlük dondurma Kapasitesi 22 kg. Toplam net hacim 255 litre. Yıllık enerji tüketimi 298 kWh. Yüksekliği 171.4 cm, derinliği 65.5 cm. Grundig marka derin dondurucunun fiyatı ise 3.199 TL.

Beko

Beko 7261 Nfd derin dondurucu 6 çekmeceli. Dondurucu özelliği No Frost olan cihazın genişliği 59.5 cm. Yıllık enerji tüketimi 282 kWh. Günlük dondurma kapasitesi 16 kg olan cihazın fiyatı 4.150 TL.

Miele

Miele FNS 37402 I, No-Frost derin dondurucunun fiyatı 24.590 TL. Günlük dondurma kapasitesi 18 kg, derinliği 55 cm. Toplam net hacim 213 litre olan cihazın yıllık enerji tüketimi 242 kWh.

Vestel

Vestel CD6001 E dikey derin dondurucunun toplam net hacimi 188 litre. Genişliği 54 cm, yüksekliği 146 cm. Günlük dondurma kapasitesi 9 kg, dondurucu özelliği statik. Yıllık enerji tüketimi 246 kWh olan Vestel CD6001 E’nin fiyatı 1.961 TL.

Uğur

Uğur Ued 7266 Dtk dikey derin dondurucunun yeni AB enerji sınıfı E, net hacmi 258 litre. Net ağırlığı, 60 kg. 7 çekmeceli olan cihazın derinliği 65.5 cm, genişliği 59.5 cm. Günlük dondurma kapasitesi 7.5 kg olan Uğur Ued’in fiyatı 3.448 TL.

Profilo

Profilo DF1136WEVV, 7 çekmeceli derin dondurucunun yıllık enerji tüketimi 212 kWh. Enerji sınıfı A++, yüksekliği 194.7, genişliği 60 cm, günlük dondurma kapasitesi 39 kg. Profilo derin dondurucunun fiyatı ise 3.399 TL.

Simfer

Simfer Uf 6210 derin dondurucunun yüksekliği 146 cm. Günlük dondurma kapasitesi 10 kg olan cihazın toplam net hacimi 210 litre. Yıllık enerji tüketimi 249 kWh ve yüksekilği 146 cm olan Profilo derin dondurucunun fiyatı ise 1.899 TL.

Altus

Altus Al 708 derin dondurucu 7 çekmeceli, genişliği 59.5 cm. Yıllık enerji tüketimi 270 kWh olan cihazın günlük dondurma Kapasitesi 13 kg, toplam net hacim 244 litre. AB yeni enerji sınıfı F olan cihazın fiyatı ise 2.389 TL.

Bosch

Bosch GSV29VWE0N, 6 çekmeceli derin dondurucunun günlük dondurma kapasitesi 22 kg, net hacim198 litre. Enerji SınıfıA++ olan cihazın yıllık enerji tüketimi 194 kWh. Dikey derin dondurucunun fiyatı 3.091 TL.

Siemens

Siemens GS33VVWE0N, 7 çekmeceli, yüksekliği 176 cm olan derin dondurucunun günlük dondurma kapasitesi 28 kg, derinliği 65 cm. Yıllık enerji tüketimi 204 kWh olan cihazın fiyatı ise 3.150 TL.

Electrolux

Electrolux EUF2702DOX derin dondurucu 7 çekmeceli, günlük dordurma kapasitesi 24 kg ve elektrik kesintilerinde 18 saat saklama özelliği var. Derinlği 66.8 cm olan cihazın satış fiyatı ise 6.990 TL.

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