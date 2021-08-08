Kitaplar virüse karşı dezenfekte edilerek okuyucuyla buluşuyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 00:00

Anadolu Üniversitesi (AÜ) kütüphanesinde bulunan kitaplar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsten (Covid-19) arındırılmak için book shower (kitap duşu) sistemiyle temizleniyor.

Üniversitede, ultraviyole ışınlarla bir kitabı 40 saniye içinde temizleyip bakterilerden arındıran iki makine bulunuyor.

Yaklaşık 300 bin kitabın bulunduğu kütüphanede, öğrenciler ödünç alıp eve götürdükleri ya da alan içinde okudukları kitabı raflara koymadan önce Covid-19'un yayılma riskini azaltmak için söz konusu makinelerde temizliyor.

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Güven Tunçel, kitapların duşa girerek hem okuyucunun ellerindeki bulunabilecek olası bakterilerden temizlendiği hem de güzel koktuğunu söyledi.

Tunçel, kitap temizleme makinelerinin 2016 yılında üniversite tarafından satın alındığını dile getirerek, "Öğrenciler ilk zamanlarda yadırgamıştı. Fakat özellikle bu pandemi döneminde basılı kitaba rağbet oldu. Dolayısıyla kitapların duşa girmesi de bu anlamda önem kazandı." dedi.

Örgün eğitim döneminde kütüphaneye günlük 8 bin kişinin girip çıktığını belirten Tunçel, pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kütüphanede hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti.

"MAKİNENİN PARFÜMÜ DE VAR"

Tunçel, elden ele gezen kitapların 40 saniyede dezenfekte edilmesinden öğrencilerin de memnun olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Kütüphanemizden ödünç alınan kitaplar, geri iade edildiğinde personellerimiz makinede dezenfektasyonunu yaparak tekrar raflara koyuyor. Kütüphanede oturup kitap okuyan öğrencilerimiz de, işi bittikten sonra kitabını duşa sokuyor ve yerine bırakıyor. Makinenin bir de parfümü var. Bu sayede kitaplar güzel de kokuyor. Öğrencilerin sağlığı bizim için önemli. Tüm tedbirleri alarak bu hastalıktan kurtulabiliriz. Aşı, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara tüm vatandaşlarımız uymalı. Ancak bu sayede fakültelerimiz eskisi gibi dolup taşar ve öğrencilerimize kavuşuruz."

Ankara Çankaya Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Elif Yıldız da dersleriyle alakalı araştırma yapmak için geldiği Anadolu Üniversitesi kütüphanesinde kitap duşu makinesini görünce şaşırdığını söyledi.

Yıldız, pandemi döneminde kitap okumak için daha fazla zaman bulduğunu belirterek, "İlk defa böyle bir makine gördüm ve çok mutlu oldum. Kitapların dezenfekte ediliyor olması pandemi açısından oldukça faydalı. Güvenle kitap alıp okuyorum." diye konuştu.

AÜ'de yönetim ve organizasyon alanında doktora eğitimi gören Filistinli 31 yaşındaki Mutasım Abuelkes ise tez yazdığı için kitaplara çok fazla ihtiyacının olduğunu anlattı.

Abuelkes, kitap duşunu sıklıkla kullandığını dile getirerek, "Kitaplarımız hep güzel kokuyor ve tertemiz. Böyle bir dönemde kullanılması gereken önemli bir cihaz. Türkiye'de eğitim çok güzel. Bu ülkede eğitim aldığım için çok şanslıyım. Filistin'de akademisyen olarak görev yapıyordum. Doktoramı tamamladıktan sonra ülkeme döneceğim." ifadelerini kullandı.