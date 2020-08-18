Kitapları 16 dile çevrildi

18 Ağustos 2020 Salı, 16:32

Tek Kanatlı Kartal adlı kitabı yakında Türkiye’de okurlarla buluşacak olan yazarın kitapları bugüne dek 16 dile (Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Farsça, Rusça, Fransızca, Arapça, İtalyanca, Yunanca, Süryanice, Batı Ermenicesi, Doğu Ermenicesi, Hollandaca, Kürtçe, Sırpça) çevrildi.

Yalçın’ın çeşitli şiirleri Almanca, İngilizce, Doğu Ermenicesine, Fransızcaya; çeşitli yazıları da Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Batı Ermenicesi, Doğu Ermenicesi, İspanyolca, Farsça, Yunanca, Rusça yayınlandı.

Kemal Yalçın’ın yabancı dile çevrilen tüm yapıtları şöyle:

Emanet Çeyiz: Türkçe, Almanca, Yunanca

Seninle Güler Yüreğim: Türkçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Farsça, Batı Ermenicesi, Doğu Ermenicesi, Yunanca.

Süryani Halk Kahramanı Şemun Hanne Haydo: Türkçe, Süryanice, Almanca, Arapça, İngilizce, Hollandaca

Sarı Gelin: Türkçe ve Batı Ermenicesi

Anadolu’nun Evlatları: Türkçe ve Kürtçe

Yaşama Gücü: Türkçe ve Hollandaca

Süryaniler ve SEYFO 1-2-3: Türkçe ve Almanca

Hayatta Kalanlar: Türkçe ve Batı Ermenicesi

Son Arzum: Türkçe ve Ermenice

Uluslararası Kemal Yalçın Sempozyumu: Almanca ve Türkçe

Dedem Almanya’ya Geldiğinde: Almanca ve Türkçe

Yavrusunu Arayan Kuş: Almanca ve Türkçe

Hayalimdeki Okul: Almanca ve Türkçe

Ak Sakallı Dede: Almanca ve Türkçe

Minarede Bir Kuş Var: Almanca ve Türkçe

Yavru Sincap’ın Rüyası: Almanca ve Türkçe

Kedim Yağmurcuk: Almanca ve Türkçe

Uçurtmam Bulutlara Takıldı: Almanca ve Türkçe