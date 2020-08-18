Kitapları 16 dile çevrildi
Bugüne kadar toplam 30 kitabı yayımlanan öğretmen, gazeteci ve yazar Kemal Yalçın’ın Yılan ile Tilki başlıklı öyküsü, Hellmut & Nevin Lutz tarafından Türkçeden Almancaya, Dragica Marejik Schröder tarafından Almancadan Sırpçaya çevrildi. Bu öyküsü Almanca ve Sırpça olarak da Kinderfreude (Çocukların Sevinci) adlı şiir, masal, öykü seçkisinde yer aldı ve Sırbistan’da yayınlandı.
Tek Kanatlı Kartal adlı kitabı yakında Türkiye’de okurlarla buluşacak olan yazarın kitapları bugüne dek 16 dile (Almanca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Farsça, Rusça, Fransızca, Arapça, İtalyanca, Yunanca, Süryanice, Batı Ermenicesi, Doğu Ermenicesi, Hollandaca, Kürtçe, Sırpça) çevrildi.
Yalçın’ın çeşitli şiirleri Almanca, İngilizce, Doğu Ermenicesine, Fransızcaya; çeşitli yazıları da Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca, Batı Ermenicesi, Doğu Ermenicesi, İspanyolca, Farsça, Yunanca, Rusça yayınlandı.
Kemal Yalçın’ın yabancı dile çevrilen tüm yapıtları şöyle:
Emanet Çeyiz: Türkçe, Almanca, Yunanca
Seninle Güler Yüreğim: Türkçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Farsça, Batı Ermenicesi, Doğu Ermenicesi, Yunanca.
Süryani Halk Kahramanı Şemun Hanne Haydo: Türkçe, Süryanice, Almanca, Arapça, İngilizce, Hollandaca
Sarı Gelin: Türkçe ve Batı Ermenicesi
Anadolu’nun Evlatları: Türkçe ve Kürtçe
Yaşama Gücü: Türkçe ve Hollandaca
Süryaniler ve SEYFO 1-2-3: Türkçe ve Almanca
Hayatta Kalanlar: Türkçe ve Batı Ermenicesi
Son Arzum: Türkçe ve Ermenice
Uluslararası Kemal Yalçın Sempozyumu: Almanca ve Türkçe
Dedem Almanya’ya Geldiğinde: Almanca ve Türkçe
Yavrusunu Arayan Kuş: Almanca ve Türkçe
Hayalimdeki Okul: Almanca ve Türkçe
Ak Sakallı Dede: Almanca ve Türkçe
Minarede Bir Kuş Var: Almanca ve Türkçe
Yavru Sincap’ın Rüyası: Almanca ve Türkçe
Kedim Yağmurcuk: Almanca ve Türkçe
Uçurtmam Bulutlara Takıldı: Almanca ve Türkçe
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