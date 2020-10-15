Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara dönüyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:34

Kırmızı Oda, Atiye ve Masumlar Apartmanı gibi reyting rekorları kıran birçok projenin yapımcılığını üstlenen OGM Pİctures, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptıkları iş birliğini Instagram hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

Şirket ile iki ayrı projeye imza atan Tatlıtuğ’un 2021 yılında dizi ve film olmak üzre iki ayrı projede yer alması bekleniyor. Oyuncunun ekranlara dönüş tarihi hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.