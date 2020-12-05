Kıvırcık saçın sebebi ne?

05 Aralık 2020 Cumartesi, 08:20

İnsanlar saç dokularını kısmen genetik olarak devralıyor.

2009’da dalgalı ve kıvırcık saçlar üzerine yapılan bir araştırma, bu özelliklerin yüzde 85 ila 95 oranında genlerden geldiğini ortaya koydu.

Bu da her on saçtan dokuzundaki doku çeşitliliğinin DNA’mızdan kaynaklandığı anlamına geliyor. Peki, tek bir saç teline bu nasıl yansıyor?

Araştırmalara göre bir saç telinin kıvırcıklığını, folikülünün yapısı belirliyor. Folikül asimetrikse, ürettiği saç da oval biçimli oluyor ve kıvrılıyor.

Simetrik ise saç teli yuvarlak ve düz oluyor. Kıvırcık saçları bileşimine ve yapısına göre tanımlamak da mümkün. Fransa’da L’Oréal kozmetik firması için çalışan bir araştırma ekibi, kıvırcık ve düz saç tellerini elektron mikroskobunda incelemiş. Düz saçların kesiti dairesel ve yapısı simetrik çıkmış. Ancak kıvırcık saçlarda keratin dağılımında düzensizlik tespit etmişler.

Bu protein ve diğer keratin türevleri saçın ana maddesi kıvırcık saçların bir tarafında, kavisin hemen altında toplanmış.

Simetrik foliküllerle doğmuş bile olsanız, düz saç zamanla kıvırcığa dönüşebiliyor. Bilim insanları folikülün dış kök kılıfında yer alan EGFR kümesi adındaki hücresel reseptörlerin saç büyümesini düzenlediğini keşfettiler. Kimi kanser ilaçları bu reseptörleri baskılıyor ve yan etki olarak, hastanın düz olan saçlarının kıvırcığa dönüşmesine yol açıyor.

