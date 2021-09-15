Kıyafeti nedeniyle gericilerin hedefi olan Esin Davutoğlu Şenol: Ağır psikolojik şiddet

15 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

Koronavirüs salgını sürecinde bilimi referans alan uyarı ve önerileri nedeniyle aşı karşıtı gericilerin hedefi olan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, bu kez de kıyafeti üzerinden hedef haline getirildi. Sosyal medyada “Kombinezonlu Esin” denilerek hakaret ve saldırılara uğrayan Şenol’a bilim insanları ve yurttaşlar “#EsinŞenolYalnızDeğildir” başlığı altında paylaşımlar yaparak destek verdi. Kendisine saldıranlar hakkında yargı yoluna başvurduğunu açıklayan Şenol, “Bu, psikolojik şiddet ve amaçları susturmak. Ben artık bu zihniyetle nasıl baş edileceğini öğreniyorum ve bu mücadelede bunu genç insanlara öğreteceğim” diye konuştu.



Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, geçen hafta sonu yapılan “aşı karşıtı” miting öncesi bir TV kanalına yaptığı değerlendirmelerin ardından Twitter’da hakaretlere maruz kaldığını anlattı. Yıllar önce edebiyat ve yelken hobilerini paylaşmak için açtığı blogda yayımladığı videonun yeniden gündeme getirilerek giydiği askılı elbise nedeniyle hedefe konulduğunu belirten Şenol, “Artık suç, adli olmaya başladı. ‘Biz artık kombinezonlu Esin diyelim’ tweet’inin altında iğrenç yorumlar var. Ciddiye alınmalı, çünkü hedef gösteriyorlar, çünkü bilime karşılar. Bu, basit bir organizasyon değil” dedi.

‘UYUYAMIYORUM’

Hedef gösterenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve tazminat davası açacağını belirten Şenol şöyle konuştu:

“Bu, psikolojik şiddet ve amaçları susturmak. Çünkü temeli olan bir argümanları yok. Olmadığı için bilimin dilini susturmak istiyorlar. Daha önceden de benzer durumlar nedeniyle suç duyurularında bulunduk. Bir kısım hesaplar askıya alındı ama büyük bir bölümünün adresleri yurtdışı çıkan troller. Dolayısıyla başka hesaplar açarak karşınıza geliyorlar. En aldırmayan en çok destek almış halimle buna rağmen bedensel olarak dayak yemiş gibiyim, iki üç gündür uyayamıyorum. Ne olursa olsun üzerinize püskürtülen bu durum ağır psikolojik şiddet.”

‘ZORBALARA BU GÜCÜ VERMEMELİSİNİZ’



Esin Davutoğlu Şenol: “Genç insanlara şunu söylemeliyim: Bu, mücadeleden vazgeçmek için geçerli bir neden değil. Aslında bu mücadelede bir şey öğreniyorsunuz, zorbalara ve vahşilere bunu yapma gücünü vermemelisiniz, bunu vermeyecek olan, zinhinizden uzak tutacak olan sizsiniz. Ben de bu yaşımda bunu öğreniyorum. Beni işimden gücümden alıkoyuyor ama beni başka bir boyuta da taşıyor. Beni yolumdan çeviremiyorlar, tersine beni daha bilgeleştiriyorlar.”



#ESİNŞENOLYALNIZDEĞİLDİR

Prof. Şenol’a yönelik saldırılara tepki gösteren bilim insanları ve yurttaşlar, Twitter’da açtıkları “#EsinŞenolYalnızDeğildir” başlığı altında paylaşımlar yaparak destek verdi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, “Sadece bilimi referans alarak topluma karşı sorumluluk duygusuyla mesleğini en iyi şekilde yapan, derneğimiz bağışıklama çalışma grubu kurucusu ve başkanı değerli arkadaşımıza yapılan çirkin saldırıları kabul edilemez buluyor ve esefle kınıyoruz” açıklamasıyla Şenol’a destek verirken KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da “Bütün enerjisini insanların sağlığı için harcayan, iyi hekim, iyi insan, değerli hocam Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan (kıyafetini konu edenler dahil) yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır” ifadelerini kullandı.